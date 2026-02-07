15 мая 2026, пятница, 16:42
Названы топ-продукты для мышц

  • 7.02.2026, 15:06
Стало известно, где реально больше всего белка на 100г.

Каждые 100 г куриной грудки без лишнего жира дают 32 г белка — это настоящий строительный блок для мышц. Пармезан, твердый итальянский творог, превосходит многих из 42 г белка, а сухая спирулина для вегетарианцев бьет рекорды с 58 г, пишет ТСН.

Белок: животный vs растительный

Животные источники содержат полный набор аминокислот и усваиваются на 95–100%.

Растительные продукты, как соя или семена, требуют комбинаций для достижения полного аминокислотного профиля.

По рекомендациям Dietary Guidelines 2026, активным взрослым требуется 1,2–1,6 г белка на кг веса. Для человека весом 70 кг это 84–112 г в день, чтобы поддерживать мышцы и здоровый вес.

Животные лидеры: мясо, рыба и сыр

Каждый грамм белка из курицы или рыбы несет полный набор незаменимых аминокислот.

Топовые источники белка на 100 г:

Пармезан тертый — 41,6 г белка, 431 ккал;

Куриная грудка нежирная — 32,1 г белка, 165 ккал;

Свинина нежирная — 31 г белка, 183 ккал;

Тунец консервированный — 29,9 г белка, 128 ккал;

Говядина lean — 28,7 г белка, 250 ккал;

Яйца вареные — 12,6 г белка, 155 ккал;

Греческий йогурт нежирный — 10 г белка, 59 ккал.

Совет: творог содержит больше белка за мясо, но калорий тоже больше. Добавляйте лимон к рыбе для лучшего усвоения железа.

Растительные чемпионы: спирулина, соя и семена

Растительный белок — настоящий взрыв полезных веществ.

Топ растительных источников на 100 г:

Сухая спирулина — 57,5 г белка, 290 ккал;

Соя жареная сухая — 43,3 г белка, 449 ккал;

Тыквенные семена — 29,8 г белка, 446 ккал;

Чечевица сухая — 25,8 г белка, 353 ккал;

Тофу твердый — 17,3 г белка, 144 ккал;

Нут сухой — 19 г белка, 364 ккал.

Совет: совмещайте бобовые с зернами, чтобы повысить усвояемость до ~90%.

Качество свыше количества: что такое PDCAAS

Не каждый грамм белка все равно полезен. PDCAAS показывает, сколько аминокислот усваивается:

Яйца, молоко, творог — 1.0, идеал;

Курица, говядина — 0.92-0.95, высокая биодоступность;

Соя — 0.91, лучшая растительная;

Чечевица — 0.52, требует комбинирования.

Для роста мышц выбирайте продукты с PDCAAS более 0.9.

Практические советы: как добавить белок в день

Утро: омлет из 3 яиц — 19 г белка + овощи.

Обед: грудка с гречкой — 40 г белка.

Ужин: тофу-стер-фрай с нутом — 25 г белка.

Снеки: семена в йогурт — +10 г белка.

Для спортсменов 30 г казеина перед сном замедляет распад мышц.

Для веганов: полосы со спирулиной и горохом — 40 г белка за стакан.

Не забывайте пить 2-3 л воды в день.

Типичные ошибки с белком

Игнорирование комбинаций растительных продуктов (чечевица+рис=полный белок).

Недооценка нормы для активных требуется 1,6 г/кг вместо 0,8 г/кг.

Выбор жирной свинины или мяса — калории без белка.

Недостаточная гидратация — белок нагружает почки.

Полный отказ от животного белка — дефицит B12.

Правильный белок улучшает сон, энергию и настроение. Попробуйте неделю с этими продуктами — тело отблагодарит силой и упругостью. Завтра — новый рецепт с тунцем или соей, потому что путешествие в идеальный рацион только начинается.

