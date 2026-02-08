16 мая 2026, суббота, 14:41
Под Москвой произошла вспышка бешенства

10
  • 8.02.2026, 13:37
  • 6,034
Введен карантин.

В Реутове Московской области РФ обнаружили эпизоотический очаг бешенства в границах дома № 4 по улице Молодежная. Распоряжением губернатора Андрея Воробьева на участке установлен карантин. Меры предполагают запрет на посещение зараженной территории. Исключение сделано для жильцов, специалистов государственной ветеринарной службы и персонала, участвующего в ликвидации очага. Также на участке нельзя лечить больных животных, пишет The Moscow Times.

Согласно постановлению, территория всего Реутова признана «неблагополучной по бешенству». В связи с этим в городе запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и массовым скоплением животных, а также отлов диких зверей для зоопарков. Вывозить животных из Реутова, если они не были вакцинированы, можно только на убой. В середине января карантин по бешенству ввели в подмосковном Одинцове. В список неблагополучных территорий вошли деревни Петелино, Татарки и ряд садоводческих товариществ. Бешенство — опасная для человека и животных болезнь, которая поражает центральную нервную систему, приводя к смерти. Вирус передается через укус, царапины или слюну.

Сдерживать болезнь помогает ежегодная вакцинация домашних животных, а также антирабическая помощь для людей. Первый укол против бешенства делают как можно скорее после укуса. Всего курс состоит из шести доз вакцины.

