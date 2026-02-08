В Минске растет уровень заболеваемости ОРИ 8.02.2026, 14:20

Стало известно, когда эпидемия достигнет пика.

В Минске растет уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями, рассказала замглавврача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Наталья Автухова.

С конца прошлого месяца показатели заболеваемости выросли на 23%. Пик придется на вторую половину февраля.

Зафиксированное к этому времени число пациентов с ОРИ не выше, чем каждый год в этот период. Больше половины заболевших — это дети, которые ходят в школы и сады.

