В Минске растет уровень заболеваемости ОРИ
- 8.02.2026, 14:20
В Минске растет уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями, рассказала замглавврача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Наталья Автухова.
С конца прошлого месяца показатели заболеваемости выросли на 23%. Пик придется на вторую половину февраля.
Зафиксированное к этому времени число пациентов с ОРИ не выше, чем каждый год в этот период. Больше половины заболевших — это дети, которые ходят в школы и сады.