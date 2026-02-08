В Кабуле откроют кафедру пророческой медицины 8.02.2026, 21:19

Она основана на практиках времен пророка Мухаммеда.

В Кабульском университете медицинских наук откроют кафедру пророческой традиционной медицины, основанной на практиках времен пророка Мухаммеда.

Пресс-релиз об этом опубликован на сайте Министерства высшего образования Афганистана.

Решение приняли по указанию лидера запрещенного во многих странах как террористического движения «Талибан».

Образовательное ведомство считает, что здесь смогут подготовить квалифицированных специалистов. Сообщается, что цель инициативы – укрепить систему здравоохранения Афганистана на основе исламских принципов.

Пророческая медицина – набор советов о здоровье и лечебных практик, которые связывают с высказываниями и привычками пророка Мухаммада и ранней мусульманской традицией.

В них входит лечение целебными травами и другими средствами, среди которых – мед, оливковое масло, черный тмин, чеснок, имбирь, алоэ.

Одно из ключевых отличий такой медицины – лечение через религиозные практики, включая чтение Корана. В традиционных описаниях этого подхода упор делается на диету и простые средства, а хирургия как метод не фигурирует.

Отметим, что талибы после прихода к власти в Афганистане радикально изменили систему образования.

Они полностью запретили девушкам учиться в университетах, ввели жесткий дресс-код, исключили из программы некоторые предметы и учебники, одновременно усилив религиозное обучение.

