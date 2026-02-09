Атаки ВСУ на НПЗ стоили российской нефтянке более $11 миллиардов 20 9.02.2026, 22:20

12,652

Война скоро закончится.

В результате проводимой Украиной кампании ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) нефтяники понесли ущерб в размере более 1 трлн рублей (более $11,1 млрд). Об этом «Коммерсанту» рассказал заместитель гендиректора страхового брокера Mains Евгений Боровиков. «По нашим оценкам, прямые убытки в нефтегазовой отрасли от ударов БПЛА уже давно перевалили за 100 млрд руб. (более $1,1 млрд), а вместе с потерей прибыли и косвенными убытками — более 1 трлн руб. (свыше $11,1 млрд)», — сообщил он.

Согласно подсчетам Bloomberg, за 2025 год Украина совершила 184 атаки на объекты российской «нефтянки», включая НПЗ, морскую инфраструктуру, танкеры и трубопроводные линии. На этом фоне в прошлом году до минимума за 15 лет упали трубопроводные поставки нефти на российские НПЗ, согласно расчетам агентства Argus. Предприятия получили 228,34 млн тонн сырья, что на 1,6% меньше год к году. При этом общая переработка нефти в РФ в 2025 году сократилась на 1,7% — до 262,3 млн тонн, рассказывал «Коммерсанту» источник в отрасли.

В связи с этим убыточность в страховании рисков «терактов» и диверсий в 2025 году превысила 100%, увеличившись в несколько раз, рассказали участники рынка. Они связали это с ростом страховых случаев, что привело к существенному повышению тарифов и франшиз.

Директор департамента андеррайтинга по корпоративным видам страхования СК «Согласие» Алексей Хуторянский сообщил, что убыточность в портфеле компании взлетела более чем в 10 раз. «Динамика в целом по рынку предположительно близка к нашей. Страховые премии по данным рискам на текущий момент уже ниже выплат», — сказал он. Еще в одной из крупных страховых компаний «Коммерсанту» заявили об увеличении по своему портфелю не менее чем на 200%.

Российский страховой брокер Remind отмечает, что в 2025 году количество страховых событий и причиненный ими ущерб «многократно выросли». Средний размер убытков от атак на НПЗ компания оценивает в несколько сотен миллионов рублей (несколько миллионов долларов) по одному событию.

В СОГАЗе также фиксируют значительный рост частоты убытков, связанных с «терроризмом». «Частота страховых случаев связана в первую очередь с ростом количества атак на производственные и инфраструктурные объекты, а тяжесть последствий обусловлена изменением тактики проведения терактов — кратным увеличением количества задействованных БПЛА и иных средств поражения в одной атаке», — пояснил глава центра андеррайтинга имущественных видов страхования «Югории» Дмитрий Гаврилов.

В декабре 2025 года глава Минобороны Андрей Белоусов заявлял, что эффективность российских сил ПВО составляет в среднем 97%. По его данным, в прошлом году Украина нарастила среднемесячное число выпускаемых по РФ БПЛА до 3700 единиц.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявлял, что украинские военные за 2025 год нанесли около 160 результативных ударов по объектам нефтедобычи и нефтепереработки на территории РФ. Больше всего целей было поражено в сентябре и октябре, в том числе шесть НПЗ, два нефтетерминала, три нефтебазы и девять нефтеперекачивающих станций.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com