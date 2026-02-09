У РФ остается три-четыре месяца до взрыва 28 Юрий Федоренко

9.02.2026, 21:57

Дефицит бюджета стремительно растет из-за падения нефтегазовых доходов.

В РФ остается три-четыре месяца до взрыва. Фраза «на болотах прогнозируют коллапс собственной системы» звучит как плохая шутка или элемент информационной войны. Но на этот раз — это не пропаганда и не фантазия. Это реальный сигнал, который звучит изнутри российского государственного аппарата. Причем — впервые настолько откровенно.

The Washington Post со ссылкой на источник, находящийся в прямом контакте с российскими правительственными технократами, сообщает: в ближайшие три-четыре месяца в РФ может «взорваться» масштабный экономический кризис. Ключевое слово здесь — именно взорваться. Потому что экономический кризис в России уже продолжается. Не неделю и не месяц — как минимум с осени прошлого года.

Ее симптомы давно известны: задержки зарплат, сокращения персонала в крупных (в том числе государственных) компаниях, дефолты предприятий, волна закрытий ресторанов и баров в Москве, инфляция, спад производства в большинстве гражданских отраслей. Этот перечень можно продолжать почти бесконечно. Но все это — еще не «взрыв», а хроническое течение болезни.

Так что имеют в виду российские чиновники, когда говорят о «взрыве экономического кризиса»? Они говорят о самой острой фазе — когда возникает риск потери управляемости. Когда ухудшаются не отдельные показатели, а ломается сама система принятия решений и перераспределения ресурсов. Когда финансовые, банковские и бюджетные механизмы перестают работать синхронно, а ситуация становится непредсказуемой для кремля.

По данным источников The Washington Post, Путина пытаются все настойчивее предупреждать: без нового повышения налогов дефицит бюджета будет стремительно расти из-за падения нефтегазовых доходов. Банковская система находится под давлением рекордно высокой ключевой ставки (16%) и гигантского объема кредитов, выданных на финансирование войны.

Военная экономика, накачанная триллионными расходами на гособоронзаказ и выплаты наемникам, подходит к точке надлома. После нескольких лет искусственного «военного бума» началась депрессия: из 28 гражданских отраслей промышленности 20 ушли в минус, компании массово имеют проблемы с обслуживанием долгов.

Отдельная угроза — энергетика. Сокращение закупок российских энергоносителей Индией, колоссальные скидки на нефть, разрушенные нашими дипстрайками нефтеналивки, астрономический бюджетный дефицит, который может достичь 10 триллионов рублей… Даже если кремль попытается латать дыры за счет Фонда национального благосостояния, там хватит денег лишь на короткое время.

Безусловно, это еще не предел проблем на болотах. ЕС до сих пор не исчерпал санкционный инструментарий. Теневой флот РФ все еще качается на волнах мирового океана, но все больше стран готовы с этим бороться.

Балтийское море — ключевой коридор российского нефтеэкспорта — может быть фактически перекрыто в ближайшие месяцы.

Интересно, что сигналы о состоянии росэкономики появляются на страницах западного издания со ссылкой на «источники из правительства РФ». Создается впечатление, что правительственные технократы пытаются достучаться до главного бункера РФ любым доступным способом, даже через иностранные медиа, поскольку внутренние коммуникационные каналы больше не работают.

Мы понимаем: деньги на войну в Кремле будут заканчиваться в последнюю очередь. Это произойдет на стадии потери управляемости, того самого «взрыва», который российские чиновники прогнозируют уже этим летом. Финальная стадия умирания недоимперии может длиться месяцами или даже годами, но ее направление необратимо.

Силы обороны Украины уже превратили эту недоимперию в Титаник. Пока что он тонет медленно. Ватерлиния на критических отметках, но процесс еще пытаются выдавать за «контролируемый». Но если смотреть на динамику политико-экономических процессов, видно: с каждым месяцем скорость погружения растет. Мы еще увидим и стремительное падение, и круги на воде. Давайте приближать этот момент. Держим строй. Слава Украине!

Юрий Федоренко, Facebook

