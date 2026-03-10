Reuters: США рассматривают смягчение санкций на российскую нефть 13 10.03.2026, 1:32

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Чтобы помочь остановить рост мировых цен на энергоносители.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность дальнейшего ослабления санкций в отношении российской нефти, чтобы помочь остановить рост мировых цен на энергоносители, пишет Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

Этот шаг может осложнить усилия США по лишению Москвы доходов от продажи нефти, которые помогают финансировать войну с Украиной, отмечает агентство.

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