Армия Израиля атаковала 700 целей в Ливане 10.03.2026, 2:50

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Израильтяне проводят операцию против «Хезболлы».

Израильские военные атаковали за время операции против шиитского движения «Хезболлы» более 700 целей в Ливане, включая 35 многоэтажных зданий в районе Бейрута. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал Эфи Дефрин.

«Войска Северного командования ведут серьезные наступательные действия против «Хезболлах» круглосуточно. На данный момент мы нанесли удары по более чем 700 объектам «Хезболлах», в том числе атаковали более 100 объектов сил «Радван»», — сообщил Дефрин.

Генерал ЦАХАЛ также сообщил, что Армия Израиля поразила более 50 целей в Бейруте, в том числе были атакованы 35 высотных зданий.

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