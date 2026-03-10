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«Ударю в 20 раз сильнее»: Трамп выдвинул ультиматум Ирану

30
  • 10.03.2026, 8:28
  • 12,778
«Ударю в 20 раз сильнее»: Трамп выдвинул ультиматум Ирану

Из-за остановки поставок нефти через Ормузский пролив.

Президент США Дональд Трамп заявил, что нанесет по Ирану в 20 раз сильнее удар, если Тегеран попытается остановить поставки нефти через Ормузский пролив.

Об этом он сообщил в Truth Social.

«Если Иран предпримет какие-либо действия, которые остановят поток нефти в Ормузском проливе, США нанесут ему удар в двадцать раз сильнее, чем до этого», - пишет Трамп.

Он добавил, что помимо этого США уничтожат легкодоступные цели, которые сделают восстановления Ирана практически невозможным.

«Смерть, огонь и ярость обрушатся на него него (Иран - ред.) - но я надеюсь и молюсь, чтобы этого не произошло», - говорится в публикации.

Трамп назвал свое предупреждение «подарком США Китаю и всем странам, которые активно используют Ормузский пролив». Американский президент выразил надежду, что «этот жест будет высоко оценен».

Отметим, что Ормузкий пролив - это один из важнейших энергетических узлов мира, через который проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти.

Китай и ряд других азиатских экономик зависят от поставок сырой нефти и природного газа по этому водному пути, который практически закрыт с начала операции США против Ирана.

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