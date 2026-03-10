закрыть
15 июня 2026, понедельник, 8:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Действительно ли в Дубае дефицит продуктов?

1
  • 10.03.2026, 8:40
  • 6,854
Действительно ли в Дубае дефицит продуктов?

В Bloomberg рассказали, что происходит на самом деле.

Война на Ближнем Востоке начала давить на логистику продовольствия в ОАЭ. Из-за проблем с перевозками в Ормузском проливе часть товаров задерживается, но власти уверяют, что запасов хватит на несколько месяцев.

Об этом сообщает Bloomberg.

Проблемы с логистикой в Дубае

Война на Ближнем Востоке создает давление на цепи поставок продовольствия в Объединенные Арабские Эмираты, которые импортируют около 90% продуктов питания.

Несмотря на напряженную ситуацию, полки супермаркетов в стране пока остаются заполненными. Продовольственная индустрия использует логистические сети, которые уже помогали справиться с кризисами во время пандемии и масштабных наводнений в 2024 году.

Впрочем, часть грузов приходится перенаправлять или доставлять самолетом или автомобильным транспортом. Власти ОАЭ уверяют, что имеют достаточные резервы продуктов на несколько месяцев и контролируют цены.

Как известно, проблемы с импортом продуктов возникли после того, как Дубай и другие города Персидского залива стали целями иранских ракет и дронов - Тегеран якобы наносил удары по военным базам США, хотя были случаи, когда страдало и мирное население - в результате ударов по гостиницам или работы ПВО.

Причины вероятного дефицита продовольствия

Война против Ирана также усложнила судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут для перевозки товаров в регионе.

Из-за этого суда с индийским рисом, австралийским мясом и индонезийским кофе сталкиваются с задержками. Некоторые грузы застряли в портах или были вынуждены менять маршрут.

В то же время Иран, который является одним из главных поставщиков свежих фруктов и овощей в ОАЭ, запретил экспорт всех продовольственных и сельскохозяйственных товаров до дальнейшего уведомления.

По словам министра экономики ОАЭ Абдуллы бин Тук Аль Марри, стратегических запасов основных продуктов стране хватит на 4-6 месяцев. В случае необходимости власти готовы использовать альтернативные рынки и маршруты поставок.

Крупные супермаркеты также заявляют, что пока не повышают цены. Власти страны поручили ритейлерам не увеличивать их и внимательно следят за ситуацией.

В то же время эксперты предупреждают, что длительное нарушение судоходства через Ормузский пролив может повысить расходы на логистику и в конечном итоге повлиять на цены на продукты во всем регионе.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер
«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип
Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный