WSJ: Трамп поддержал ликвидацию нового лидера Ирана 10.03.2026, 9:07

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Моджтаба Хаменеи

Операцию может провести Израиль.

Президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам, что поддержит убийство нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если он откажется уступить требованиям Вашингтона, сообщили The Wall Street Journal (WSJ) действующие и бывшие американские чиновники.

В частности, по их словам, глава Белого дома рассчитывает, что Хаменеи согласится свернуть ядерную программу Ирана. В противном случае операцию по его ликвидации может провести Израиль, который 28 февраля ракетными ударами убил 86-летнего отца Моджтабы Али Хаменеи, отметили собеседники издания. При этом в Вашингтоне Моджтабу Хаменеи считают приверженцем жесткой линии в отношении США и не ждут, что он завершит войну на американских условиях, заключили источники WSJ.

8 марта Совет экспертов Ирана избрал новым верховным лидером страны Моджтабу Хаменеи, сообщили иранские информагентства Fars, Mehr и Tasnim. Он стал третьим человеком на этом посту после исламской революции в 1979 году. По данным The New York Times, Моджтаба тесно связан с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и именно военные настаивали на его назначении новым лидером. Трамп заявлял, что не примет нового главу Ирана, который продолжит политику убитого аятоллы. «Сын Хаменеи для меня неприемлем. Нам нужен тот, кто принесет гармонию и мир в Иран», — отмечал глава Белого дома, подчеркивая, что он лично должен участвовать в назначении руководителя страны. После сообщения о назначении Моджтабы Трамп предупредил, что он «долго не продержится», если не получит одобрения Вашингтона.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац также говорил, что Тель-Авив будет считать любого нового лидера Ирана, продолжающего курс своих предшественников, законной «мишенью для ликвидации». При этом, по данным Axios, США рассматривали убийство Моджтабы на этапе подготовки военной операции «Эпическая ярость», которая началась 28 февраля. 7 марта саудовский телеканал Al Hadath сообщил о его ранении в результате одной из атак. Аналогичную информацию приводил израильский журналист Амит Сигаль, ссылаясь на собственные источники.

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