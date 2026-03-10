Лукашенко «поперхнулся» американо 22 Артем Синицын, «Салідарнасць»

10.03.2026, 9:57

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Ранее на этой теме опозорился Медведев.

Лукашенко почти «победил» Америку. Не всю, конечно, а пока что один из ее символов — всемирно известную сеть фастфуда, покинувшую Беларусь после полномасштабной войны в Украине в 2022-м.

Во всяком случае, так выглядел его визит в «Мак.бай», где к этому моменту все стало «полностью белорусское» на 96% и более.

Осталось дело за малым: правитель в шутку или всерьез распорядился переименовать кофе «американо» в белорусский бренд.

Отметим, что предложенная им идея не блещет новизной. В 2016-м экс-президент РФ Дмитрий Медведев предложил переименовать «американо» в «русиано», назвав аутентичное название неполиткорректным.

К слову, та инициатива имела короткий успех: в российских кофейнях на волне медийного ажиотажа некоторое время подавали переименованный напиток, но вскоре «русиано» перешел в разряд мемов.

А в целом поражает даже не столько сам антураж похода Лукашенко в бывший «Макдональдс» — со своим ножом и без денег, да еще и с собакой, которая теперь разгуливает не только па барскому столу.

Вся эта «борьба» со всем американским выглядит максимально лицемерно. Ведь даже и близко не похоже, что человек, которому неймется от названия «американо», готов свою личную жизнь сделать на все 100% белорусской.

В тот же отжатый у американцев ресторан его привезли не на Geely и даже не на российском «Москвиче», который он так расхваливает — последние три десятка лет он ездит на бронированных «мерседесах». И летает не на «илах» и «тушках», а на личном американском «боинге».

А циничней всего то, что в последнее время выглядит престарелый диктатор заметно постройневшим благодаря тому, что меняет собственных сограждан на американские таблетки для похудения.

Артем Синицын, «Салідарнасць».

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