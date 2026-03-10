Гол Егора Шаранговича не помог «Калгари» в матче с «Вашингтоном» Алексея Протаса 10.03.2026, 12:13

Белорус играл в НХЛ против белоруса.

В очередном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» дома переиграл «Калгари» со счетом 7:3, пишет betnews.by.

Вашингтон — Калгари — 7:3 (Лапьер, 2:46, Уилсон, 9:13, Макмайкл, 17:43, 50:52-бол., Сурдиф, 51:15, Фрэнк, 57:14, Леонард, 59:44; Гридин, 36:08, Коулман, 37:39-мен., Шарангович, 38:55-мен).

В составах обоих клубах на лед выходили белорусские нападающие. У победителей Алексей Протас провел на льду 17 минут 20 секунд, набрал 0+1 по системе «гол+пас», сделал 2 хита, допустил 1 потерю и закончил матч с показателем полезности +1.

У гостей Егор Шарангович отметился голом в меньшинстве на 39-й минуте, сделав счет 3:3. Белорус отыграл 15 минут 13 секунд, совершил 3 броска, выиграл 2 вбрасывания из 6. Показатель полезности Шаранговича — 0.

«Вашингтон» с 69 очками после 62 матчей занимает 9-ю позицию в Восточной конференции. «Калгари» на Западе идет на 13-м месте, имея в активе 55 очков в 59 играх.

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