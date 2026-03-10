Минчанин распылил баллончик в сторону девушек, которые пели российский хит 25 10.03.2026, 12:36

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Конфликт произошел из-за политики.

Минчанин распылил баллончик в сторону девушек, которые пели российский хит «Матушка-земля» и обвинил в поддержке Лукашенко. Инцидент произошел в декабре. Компания коллег отдыхала в кафе на Партизанском проспекте.

Ближе к полуночи девушки собрались уходить. В гардеробе они стали петь хит Татьяны Куртуковой «Матушка-земля». К ним подошел посетитель заведения в состоянии алкогольного опьянения и стал якобы упрекать, что они поддерживают Лукашенко, пишут «Минск-новости».

Девушки якобы подтвердили это и направились в сторону остановки общественного транспорта ждать такси.

Затем к ним подошел мужчина и распылил в их сторону газовый баллончик, после чего скрылся. Мужчину впоследствии задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

Им оказался родной дядя того мужчины, который изначально предъявлял девушкам претензии по поводу пения. В момент совершения преступления его племянник уже уехал домой.

— Обвиняемый ранее к уголовной ответственности не привлекался, — прокомментировала заместитель прокурора Заводского района Елена Альховская. — Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 339 УК (особо злостное хулиганство), санкция которого — до десяти лет лишения свободы. Вину гражданин не признал.

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