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Роботакси выезжают на улицы новых городов США

  • 10.03.2026, 12:47
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Роботакси выезжают на улицы новых городов США

Zoox и Amazon захватывают Финикс и Даллас.

Компания Zoox, разработчик беспилотных такси при поддержке Amazon, расширяет программу тестирования автономных автомобилей и запускает испытания в двух новых городах США — Финикс и Даллас, пишет Autoweek (перевод — сайт Charter97.org).

С появлением этих площадок общее число американских городов, где компания тестирует свои роботакси, достигло десяти. В Zoox заявили, что расширение позволит собирать больше данных из реальных дорожных условий и совершенствовать технологии автономного вождения перед запуском коммерческих сервисов перевозок.

В Финиксе автомобили будут работать в определенных районах, включая часть центра города. Пустынный климат региона с высокой температурой и пылью станет серьезным испытанием для датчиков, аккумуляторов и программного обеспечения беспилотных машин.

В Далласе, по словам разработчиков, условия иные: более плотный городской трафик и сложная дорожная сеть. Выход на рынок Техаса должен помочь протестировать технологии в более разнообразных сценариях движения.

Компания Zoox была основана в Кремниевой долине в 2014 году и приобретена Amazon в 2020 году. Она разрабатывает как программное обеспечение для автономного вождения, так и специальные роботакси, созданные для совместных поездок. Машины используют комплекс датчиков — лидары, камеры и радары — которые обеспечивают круговой обзор и позволяют ориентироваться на дорогах без участия водителя.

Рынок роботакси становится все более конкурентным. Лидером отрасли остается Waymo, принадлежащая Alphabet, уже запустившая коммерческие беспилотные перевозки в нескольких городах США.

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