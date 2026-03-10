Крупнейший банк Индии отказался проводить платежи за российскую нефть 10.03.2026, 13:25

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Несмотря на поблажки от Трампа.

Администрация Дональда Трампа выдала Индии временное разрешение на закупки российской нефти в связи с кризисом, вызванным прекращением экспорта из стран Персидского залива. Но не факт, что российские поставщики смогут легко получить деньги за свою нефть. State Bank of India (SBI), крупнейший в стране по размеру активов, не готов обрабатывать платежи за нее, поскольку не уверен, как долго будет действовать предоставленная Вашингтоном льгота, пишет The Moscow Times.

Руководство госбанка считает, что участие в таких операциях может подвергнуть его рискам, учитывая крупный международный бизнес SBI, а также нанести ущерб репутации, рассказали Bloomberg люди, знакомые с ситуацией. По их словам, SBI прекратил какое-либо обслуживание сделок с российской нефтью после введения Соединенными Штатами в конце октября санкций против «Роснефти» и «Лукойла».

США, также договорившиеся с Индией о прекращении закупок ею российской нефти, на прошлой неделе разрешили возобновить импорт на месяц из-за спровоцированного атаками на Иран кризиса. Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что Индия может покупать только то сырье, что уже было вывезено из России и хранится в танкерах. Во время телеконференции в понедельник министров финансов стран «большой семерки» США «подчеркивали», что решение по Индии является «очень ограниченным как по времени, так и по масштабам мер», рассказал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

Он добавил на пресс-конференции после созвона министров: «Они [США] не ожидают, что это существенно повлияет на доходы России от продажи нефти».

Хотя SBI отказывается оформлять платежи за российскую нефть, некоторые банки Индии в конце прошлого года были готовы рассмотреть возможность их проведения – при условии, что нефть будет поставляться не включенными в черные списки российскими компаниями и все санкции будут соблюдаться, говорили ранее источники Bloomberg.

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