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«Оскар» все чаще берут женщины средних лет

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  • 10.03.2026, 13:33
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«Оскар» все чаще берут женщины средних лет

Еще недавно Голливуд явно отдавал предпочтение молодым звездам.

Зрелые актрисы начали чаще побеждать на премии «Оскар», хотя еще недавно Голливуд явно отдавал предпочтение молодым звездам. Об этом говорится в исследовании, проведенном BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Традиционно лауреатками в категории «лучшая актриса» становились женщины в возрасте 20–30 лет. Например, рекордсменом среди мужчин остается Эдриен Броуди — единственный победитель в категории «лучший актер», получивший награду до 30 лет. Среди актрис таких побед было намного больше: 32 лауреатки получили «Оскар» в двадцатилетнем возрасте.

Однако ситуация постепенно меняется. По данным исследования, средний возраст номинанток неуклонно растет. Если в 1940-е годы он составлял около 27 лет, то в 1970-е — уже 37, в 2000-е — около 40, а в 2020-е — примерно 47 лет.

Среди недавних победительниц — Мишель Йео, получившая «Оскар» в 2023 году в возрасте 60 лет. Также награды в последние годы получили Рене Зеллвегер (50 лет), Фрэнсис Макдорманд (63) и Джессика Честейн (45). Среди номинанток — Аннетт Бенинг, Фернанда Торрес и Деми Мур.

Эксперты связывают изменения с несколькими факторами. В индустрии стало больше ролей для зрелых актрис, а премии все чаще получают авторские и артхаусные фильмы, где возраст героинь играет меньшую роль.

Кроме того, на ситуацию повлияли кампании за равенство в киноиндустрии, такие как #MeToo movement и #OscarsSoWhite. Увеличение числа женщин-режиссеров и сценаристок также привело к появлению большего количества фильмов о сложных женских персонажах.

Тем не менее эксперты отмечают, что в самых кассовых фильмах Голливуда средний возраст главных героинь составляет около 34 лет, а роли для женщин старше 45 лет по-прежнему редки. По мнению исследователей, успехи на «Оскаре» пока не отражают реальную ситуацию во всей киноиндустрии.

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