«Оскар» все чаще берут женщины средних лет 1 10.03.2026, 13:33

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Еще недавно Голливуд явно отдавал предпочтение молодым звездам.

Зрелые актрисы начали чаще побеждать на премии «Оскар», хотя еще недавно Голливуд явно отдавал предпочтение молодым звездам. Об этом говорится в исследовании, проведенном BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Традиционно лауреатками в категории «лучшая актриса» становились женщины в возрасте 20–30 лет. Например, рекордсменом среди мужчин остается Эдриен Броуди — единственный победитель в категории «лучший актер», получивший награду до 30 лет. Среди актрис таких побед было намного больше: 32 лауреатки получили «Оскар» в двадцатилетнем возрасте.

Однако ситуация постепенно меняется. По данным исследования, средний возраст номинанток неуклонно растет. Если в 1940-е годы он составлял около 27 лет, то в 1970-е — уже 37, в 2000-е — около 40, а в 2020-е — примерно 47 лет.

Среди недавних победительниц — Мишель Йео, получившая «Оскар» в 2023 году в возрасте 60 лет. Также награды в последние годы получили Рене Зеллвегер (50 лет), Фрэнсис Макдорманд (63) и Джессика Честейн (45). Среди номинанток — Аннетт Бенинг, Фернанда Торрес и Деми Мур.

Эксперты связывают изменения с несколькими факторами. В индустрии стало больше ролей для зрелых актрис, а премии все чаще получают авторские и артхаусные фильмы, где возраст героинь играет меньшую роль.

Кроме того, на ситуацию повлияли кампании за равенство в киноиндустрии, такие как #MeToo movement и #OscarsSoWhite. Увеличение числа женщин-режиссеров и сценаристок также привело к появлению большего количества фильмов о сложных женских персонажах.

Тем не менее эксперты отмечают, что в самых кассовых фильмах Голливуда средний возраст главных героинь составляет около 34 лет, а роли для женщин старше 45 лет по-прежнему редки. По мнению исследователей, успехи на «Оскаре» пока не отражают реальную ситуацию во всей киноиндустрии.

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