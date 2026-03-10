Швеция арестовала российского капитана задержанного подсанкционного судна 1 10.03.2026, 13:41

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Корабль плавал в Балтийском море под фальшивым флагом.

Швеция арестовала российского капитана сухогрузного судна Caffa, которое было задержано возле города Треллеборг в прошлую пятницу.

Об этом сообщает SVT.

Гражданин России арестован по подозрению в использовании поддельных документов.

Прокуратура подала ходатайство об аресте в суд города Истад.

«Мужчина подозревается в том, что он показал несколько подозрительных поддельных морских сертификатов, когда береговая охрана проводила обыск на судне», – говорится в заявлении.

Судно, задержанное Швецией 6 марта в водах Балтийского моря, плавало под фальшивым флагом и подозревалось в нарушении морского права и национального закона о безопасности судов из-за своей непригодности к плаванию.

Грузовое судно Caffa находится под санкциями Украины. По данным украинской стороны, оно было причастно к краже зерна из Крыма.

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