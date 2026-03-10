Битва в бункере: как США хотят захватить иранский уран Томер Адони, «Курсор»

10.03.2026, 14:38

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Будет наземная операция?

США могут рассмотреть возможность проведения наземной операции для захвата запасов обогащенного урана, остающихся на территории Ирана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, участвующие в военном планировании администрации президента США Дональда Трампа.

По данным источников, несмотря на масштабные авиаудары по иранским ядерным объектам, часть радиоактивных материалов остается скрытой в подземных хранилищах. Речь идет о сотнях килограммов обогащенного урана, размещенных в глубоко расположенных туннелях, которые сложно уничтожить с воздуха.

Считается, что значительная часть этих материалов находится на ядерном объекте в Исфахане, а часть — на объекте в Натанзе. По данным Международного агентства по атомной энергии, около 200 килограммов урана остаются в Исфахане. Уровень его обогащения составляет примерно 60%, и дальнейшее повышение до 90% теоретически может позволить создать ядерное оружие.

Как отмечают источники, авиаудары не смогли полностью нейтрализовать эти запасы из-за особенностей подземной инфраструктуры. Туннели на объекте в Исфахане практически не имеют вентиляционных шахт, которые обычно считаются уязвимыми точками для атак с воздуха.

В связи с этим американские военные рассматривают вариант использования элитных подразделений спецназа для проникновения в подземные комплексы и изъятия или уничтожения ядерных материалов. По данным источников, к такой операции могут быть привлечены подразделения Delta Force и Navy SEALs, возможно в координации с израильскими коммандос.

Эксперты отмечают, что подобная миссия потребует значительно большего числа сил, чем стандартные операции спецназа. Помимо самих штурмовых групп, могут понадобиться подразделения для охраны периметра, специалисты по обезвреживанию взрывных устройств, а также постоянная авиационная поддержка.

О возможной подготовке к таким действиям могут свидетельствовать и недавние перемещения американской техники. По данным спутниковых наблюдений, несколько самолетов MC-130J, предназначенных для скрытой переброски и эвакуации сил специального назначения, были недавно размещены на британской авиабазе Милденхолл.

При этом эксперты отмечают, что даже в случае успешной военной операции окончательное решение вопроса иранской ядерной программы может потребовать не только силового давления, но и дипломатических шагов. На фоне продолжающегося конфликта и смены руководства в Иране признаков готовности Тегерана отказаться от своих ядерных возможностей пока не наблюдается.

Томер Адони, «Курсор»

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