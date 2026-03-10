В семье из-под Лельчиц родилось шестеро погодок

В семье из-под Лельчиц родилось шестеро погодок4
- 10.03.2026, 14:59
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Младшей дали необычное имя.
В семье Ольги и Анатолия Астаповичей из Лельчицкого района родился шестой ребенок. Родители решили дать девочке необычное имя. Выбирали его почти месяц. На каком остановились, рассказали в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.
В списке потенциальных имен были Анжелика, Надежда, Амира и Соня. Изначально папа хотел остановиться на имени, начинающемся с буквы «А», чтобы оно сочеталось с отчеством и фамилией. Но в итоге предложил назвать дочь Ризидой. Для семьи имя оказалось вполне привычным — так зовут одну из бабушек родом из Башкирии.
Идею одобрили не все родственники, но на окончательное решение повлияло значение имени. В переводе с арабского Ризида означает «царица». Девочка стала второй дочкой в большой семье. Мама ласково называет малышку Розочкой.