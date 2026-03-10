В семье из-под Лельчиц родилось шестеро погодок 4 10.03.2026, 14:59

6,288

иллюстративное фото

Младшей дали необычное имя.

В семье Ольги и Анатолия Астаповичей из Лельчицкого района родился шестой ребенок. Родители решили дать девочке необычное имя. Выбирали его почти месяц. На каком остановились, рассказали в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.

В списке потенциальных имен были Анжелика, Надежда, Амира и Соня. Изначально папа хотел остановиться на имени, начинающемся с буквы «А», чтобы оно сочеталось с отчеством и фамилией. Но в итоге предложил назвать дочь Ризидой. Для семьи имя оказалось вполне привычным — так зовут одну из бабушек родом из Башкирии.

Идею одобрили не все родственники, но на окончательное решение повлияло значение имени. В переводе с арабского Ризида означает «царица». Девочка стала второй дочкой в большой семье. Мама ласково называет малышку Розочкой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com