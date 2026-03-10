Белорусский лыжник завоевал золото на Паралимпиаде-2026 1 10.03.2026, 16:54

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Роман Свириденко

Роман Свириденко обошел немца и француза.

Белорусский лыжник Роман Свириденко завоевал первую медаль для страны на зимних Паралимпийских играх 2026 года. Спортсмен стал победителем соревнований по лыжным гонкам.

В финале спринта в категории LW4 (спортсмены, выступающие стоя с поражением одной нижней конечности) Свириденко показал результат 2 минуты 35,4 секунды и занял первое место. Серебряную медаль завоевал представитель Германии Себастьян Марбургер, бронзу — француз Бенджамин Давье.

В женском спринте среди сидячих спортсменок (классы LW10–LW12) Беларусь представляли Лидия Лобан и Валентина Бирило. Обе выступали в одном полуфинальном заезде: Лобан показала четвертый результат, Бирило — шестой. Поскольку в финал проходили только три лучшие спортсменки, белоруски не смогли продолжить борьбу за медали.

В итоговом протоколе Лидия Лобан заняла девятое место, а Валентина Бирило — двенадцатое.

Всего на Паралимпиаде-2026 Беларусь представляют четыре спортсмена, и все они выступают в соревнованиях по лыжным гонкам.

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