Белорус бесплатно предлагает дом под Минском всем желающим, но его пристыдили комментаторы 5 10.03.2026, 17:54

12,914

В чем причина?

Белорус предложил всем желающим дом под Минском (25 км по Радошковичскому направлению), подметила эксперт рынка недвижимости Наталья Литовская. Но желающих почему-то не нашлось. Вместо криков «Чур, моё!» они завалили комментарии расчетами и экономическими выкладками.

Автор сообщения пишет в соцсети Threads (с ошибками):

«Сила третс приди. Минск и окраины. Отдам бесплатно дом, далее сруб. Со всеми комплектующими, окна, крыша, двери абсолютно бесплатно. Возможно на дрова, возможно для перевозки в новое место. Главное условие приехать, разобрать, увести».

Но комментаторы не польстились бесплатным домом, а начали обвинять автора в поиске халявы.

— В вашем доме (который в качестве строения никому не нужен) около 15 кубометров дров, это примерно 750 р. Но за эти деньги привезут чистые колотые дрова без стекла, шифера, гвоздей и краски. Я так понимаю, эта идея возникла из-за того, что вы узнали стоимость разборки и вывоза строений?

— Т.е. кто-то должен вам бесплатно разобрать это гнилье и вывезти?

— Любят люди халяву. Лом, гвоздодер, бензопилу в руки и вперёд. Ещё и дрова останутся. Или 3К$ минимум, и это несвижские цены.

— 5.000 бел.руб. разобрать и вывезти. Это около 10 двадцатитонников, 5 чел на разборе, 3 дня работы. Готовьте денежки.

— Дам совет как человек, который прошел это. Демонтаж и вывоз дорого! Советую все, что можно, продать. Шифер, окна и т.д. и т.п. демонтировать и на «Куфар». Все остальное — тракторы, ройте в конце огорода яму и туда все. Делайте насып хороший.

— Это вы стоимость разборки и вывоза мусора узнали? Я несколько лет назад коллег с работы просил помочь, получилось нас 8 здоровых мужиков, 3 бензопилы, костер до неба и фиг его уже вспомнит сколько самосвалов на вывоз и трактор. Угу, 2 рабочих дня...

— Тут не силу тредс нужно призывать, а отбитых людей, кто не умеет считать деньги. Это ж полным дебилом нужно быть, чтобы этот хлам забрать... Демонтаж + перевозка + распиловка — по себестоимости будет не меньше 2-3 тысяч рублей. А за эти деньги можно без гнилья в виде старого шифера и гвоздей купить замечательные дрова (колотые причем), которых хватит на 2-3 года.

Так что, автор, «сила тредс» вам не поможет, а вот слабоумие и отвага — могут.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com