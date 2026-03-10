ВСУ нанесли удар по заводу «Кремний Эл» в соседнем с Беларусью Брянске

ВСУ нанесли удар по заводу «Кремний Эл» в соседнем с Беларусью Брянске10
- 10.03.2026, 19:29
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Украинские войска ударили ракетой Storm Shadow.
Украинские войска нанесли ракетный удар по Брянску, пишут телеграм-каналы «Осторожно, новости» и Astra со ссылкой на сообщения очевидцев.
По предварительным данным, удар пришелся по одному из крупных предприятий в Советском районе города.
Близкий к силовикам канал Mash утверждает, что ВСУ ударили ракетой Storm Shadow по одному из заводов, который специализируется на производстве микросхем для мобильных устройств. Пострадали 12 человек.
Украинский мониторинговый канал Exilenova+ пишет, что целью атаки был завод «Кремний Эл».
Перед взрывом в Брянской области объявили ракетную опасность.