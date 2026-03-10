В Бресте дважды горела одна и та же квартира 2 10.03.2026, 19:41

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Почему это место преследуют пожары.

В Бресте ночью 8 января произошел пожар в квартире двадцатиэтажного дома, в результате которого погиб 66-летний хозяин жилья. Как оказалось, жилье горело второй раз за год, рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

Гость квартиры с признаками отравления угарным газом был госпитализирован, а из соседних и верхних квартир эвакуированы 17 человек.

Эксперты установили, что очаг возгорания находился на кухне, а причиной пожара стал занесенный источник открытого пламени — вероятно, свеча.

«В данной квартире с конца года отсутствует электричество, так как летом в ней произошел пожар. Тлеющее табачное изделие стало его причиной», — рассказали в комитете.

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