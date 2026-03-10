Зеленский анонсировал новый раунд переговоров Украина–США–РФ

Зеленский анонсировал новый раунд переговоров Украина–США–РФ1
- 10.03.2026, 20:18
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Они могут состояться на следующей неделе.
Новый раунд переговоров Украина–США–РФ может состояться на следующей неделе в Швейцарии или Турции.
Об этом в комментарии для СМИ заявил президент Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, точная дата будет зависеть от развития событий на Ближнем Востоке. Среди ключевых тем переговоров — продолжение обменов пленными, а также подготовка возможной встречи лидеров.
Президент Украины добавил, что вопрос территорий вряд ли можно будет решить без переговоров на высшем политическом уровне.