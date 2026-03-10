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Зеленский анонсировал новый раунд переговоров Украина–США–РФ

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  • 10.03.2026, 20:18
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Зеленский анонсировал новый раунд переговоров Украина–США–РФ

Они могут состояться на следующей неделе.

Новый раунд переговоров Украина–США–РФ может состояться на следующей неделе в Швейцарии или Турции.

Об этом в комментарии для СМИ заявил президент Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, точная дата будет зависеть от развития событий на Ближнем Востоке. Среди ключевых тем переговоров — продолжение обменов пленными, а также подготовка возможной встречи лидеров.

Президент Украины добавил, что вопрос территорий вряд ли можно будет решить без переговоров на высшем политическом уровне.

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