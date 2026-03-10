Британская компания превращает классические пикапы в современные электромобили 2 10.03.2026, 20:28

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Electric Classic Cars использует двигатели Tesla.

Интерес к таким «электрическим рестомодам» активно растет.

Британская компания Electric Classic Cars представила модульное электрическое шасси, которое позволяет превращать классические внедорожники и пикапы в современные электромобили. Новая платформа предназначена для установки под кузова винтажных автомобилей.

Компания работает с 2015 года и ранее уже переводила на электротягу такие машины, как Volkswagen Beetle, Porsche 911 и Land Rover Defender. Теперь инженеры сосредоточились на классических пикапах и внедорожниках.

В основе нового решения лежит силовая установка от Tesla Model 3. Электродвигатель развивает мощность до 530 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч менее чем за четыре секунды. емкость батареи зависит от колесной базы: для автомобилей длиной 90–108 дюймов предлагается аккумулятор на 56 кВт·ч, а для более длинных — до 82 кВт·ч. Поддерживается быстрая зарядка постоянным током.

Платформа оснащена современной пятирычажной подвеской и мощной тормозной системой, благодаря чему старые автомобили могут получить управляемость на уровне современных машин.

Основными кандидатами для такой модернизации названы Ford Bronco, Ford F-150, а также классические американские пикапы 1950–1960-х годов. Компания планирует поставлять шасси в США, где интерес к таким «электрическим рестомодам» активно растет.

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