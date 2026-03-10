Усик объявил, сколько боев ему осталось до завершения карьеры 2 10.03.2026, 20:53

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Ближайший бой состоится 23 мая на фоне египетских пирамид в Гизе.

Обладатель титулов WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик заявил, что проведет еще три боя, после чего завершит карьеру. Об этом боксер рассказал журналу The Ring.

Первым на очереди стоит поединок с нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном. Бой за защиту титула WBC состоится 23 мая на фоне египетских пирамид в Гизе.

Затем украинец планирует встретиться с победителем противостояния между Фабио Уордли и Даниелем Дюбуа. Их поединок за титул WBO пройдет 9 мая в Манчестере. Усик уже дважды досрочно побеждал Дюбуа (в 2023 и 2025 годах), а Уордли был повышен до статуса полноценного чемпиона после того, как Усик освободил пояс WBO.

Завершить карьеру Усик намерен третьим боем с Тайсоном Фьюри, которого он дважды побеждал в 2024 году (раздельным и единогласным решениями). «Третий бой — с моим другом, «Жадным пузом» Тайсоном Фьюри». Фьюри после второго поражения объявлял о завершении карьеры, но 11 апреля он вернется на ринг против Арсланбека Махмудова.

39-летний Усик последний раз выходил на ринг 20 июля 2025 года в Лондоне, где нокаутировал в пятом раунде британца Дюбуа в матче-реванше за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В активе украинца 24 победы (15 нокаутом) в 24 боях на профессиональном ринге.

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