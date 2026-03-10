В Минске упал автоподъемник с рабочим в люльке 6 10.03.2026, 21:12

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Мужчину госпитализировали.

В Минске напротив 26-й поликлиники на ул. Кунцевщина опрокинулся автоподъемник с рабочим. Мужчину госпитализировали, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.

«Сегодня вечером по ул. Кунцевщина в г. Минске опрокинулся автогидроподъемник. Рабочий, находившийся в автолюльке, получил телесные повреждения», — сообщили в ГКСЭ.

Пострадавшего госпитализировали, для выяснения степени тяжести травм будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Судя по фото от ГКСЭ, инцидент с подъемником произошел напротив 26-й поликлиники. На месте собрались зеваки.

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