CEPA: Украина становится новой крупной технологической державой Европы 2 10.03.2026, 21:43

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Инвесторы присматриваются к украинской «Кремниевой степи».

Украина на фоне войны превращается в один из самых перспективных центров оборонных технологий в Европе, привлекая все больше внимания международных инвесторов. Эксперты проводят параллели с развитием Силиконовой долина, которая выросла благодаря масштабным оборонным инвестициям США в период холодной войны, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Как отмечают аналитики, боевые действия ускорили развитие украинских технологий, особенно в сфере беспилотников, искусственного интеллекта и робототехники. Наиболее заметным преимуществом Украины стала борьба с иранскими дронами, которые активно применяются Россия в войне против Украина. Украинские инженеры получили уникальный опыт перехвата и уничтожения десятков тысяч таких аппаратов.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году оборонная индустрия страны резко выросла. В 2024 году украинские компании произвели более 1,5 млн FPV-дронов, а общий объем производства беспилотников превысил 2 млн единиц. В 2025 году мощности достигли примерно 4,5 млн FPV-дронов в год, при этом вооруженные силы получили свыше 3 млн аппаратов.

Интерес инвесторов также растет: только в 2025 году стартапы оборонных технологий привлекли более $105 млн венчурного капитала. Европейские страны запускают совместные производственные линии — в Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды и Норвегия.

Украинские разработки имеют и гражданский потенциал: дроны используются для точного сельского хозяйства, инспекции инфраструктуры, логистики и ликвидации последствий катастроф. Роботизированные наземные платформы могут применяться в горнодобывающей промышленности и автоматизированных складах.

Правительство поддерживает отрасль через программы финансирования стартапов и налоговые льготы для технологических компаний. Аналитики считают, что сочетание инженерного потенциала, боевого опыта и международных инвестиций может превратить Украину в один из ключевых центров оборонных технологий в ближайшие годы.

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