Под Минском искрил и светился сугроб 4 10.03.2026, 21:50

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Фотофакт.

В деревне Боровляны под Минском заискрился сугроб. Очевидцы сняли происходящее на видео и отправили в местный чат, пишет телеграм-канал «Боровляны | Новости».

«С первого взгляда было похоже на взрывы петард, но все оказалось куда серьезнее. Как выяснилось, это был обрыв кабеля, который создал опасную ситуацию», — сообщил местный телеграм-канал.

После появления видео в соцсетях, на месте были замечены машина МЧС и дежурное авто Острошицко-Городокского района электросетей. Специалисты занялись устранением неисправности.

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