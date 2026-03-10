С ценами на продукты в Беларуси происходят «аномалии» 7 10.03.2026, 23:11

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Что больше всего подорожало, а что — подешевело.

Продукты остаются лидерами по росту цен. В феврале они подорожали на 0,8% к январю. Для сравнения: в целом инфляция за прошлый месяц составила 0,6%. «Зеркало» посмотрело, какие продукты заметнее всего подорожали за февраль, а какие — подешевели. Спойлер: не обошлось без неожиданностей.

На первых позициях по подорожанию в феврале оказались фрукты и овощи, следует из данных Белстата. Больше всего выросли цены на бананы (+10,8%), авокадо (+9,6%), помидоры (+8,8%), виноград (+7,36%), перец сладкий (+4,53%) и огурцы (+3,7%). Цитрусовые (апельсины, лимоны, мандарины, клементины) за месяц стали дороже на 3,14%. Из этой группы можно привести также чеснок (+2,35%), капусту (+1,86%) и картофель (+1,78%).

Кроме плодоовощной продукции, сильнее дорожали некоторые кондитерские изделия — кексы и рулеты (+3,67%). Минеральная и питьевая вода за месяц выросла в цене на 3,6%, поваренная соль — на 3%, а пищевая сода — почти на 2%.

Почти на 2,4% стала дороже в феврале водка, а на 2,3% — соленая и копченая рыба.

Некоторые продукты стали более доступными. В первую очередь это касается свежих грибов (−4,37%).

Свинина бескостная подешевела на 1,76%. В целом это мясо (разные части) стало стоить меньше на 1,35%. Цены на рис в среднем опустились на 1,56%, а на сливки — примерно на 1%.

Весьма неожиданно в феврале подешевели яблоки — на 1,28%.

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