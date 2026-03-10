Пентагон опубликовал карту 10 дней ударов по Ирану 3 10.03.2026, 23:54

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Фотофакт.

В первые десять дней военной операции «Эпическая ярость» США преимущественно наносили удары по центральной, южной и западной частям территории Ирана. Карту ударов и хронологию операции опубликовало Министерство войны США на странице в социальной сети X.

Судя по карте, американские военные наносили удары по местам, где находятся системы противовоздушной обороны республики.

Утром 28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Израиль совместно с США нанесли удары по территории республики. Взрывы раздались в Тегеране, а также в Исфахане, Кередже и провинции Керманшах.

Тегеран нанес ответный удар по американским военным базам, которые находятся в странах Ближнего Востока — Бахрейне, Кувейте, Катаре, Ираке и ОАЭ.

Позднее Трамп заявил, что США и Израиль скоро завершат операцию против Ирана, но не ранее, чем через неделю. По его словам, США уже победили Иран во многих отношениях, но этих побед недостаточно — страна не отступит до полного разгрома противника.

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