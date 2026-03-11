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Нанесен удар по генеральному консульству России в Иране

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  • 11.03.2026, 8:19
  • 14,412
Нанесен удар по генеральному консульству России в Иране
Фото: МИД России

В МИД РФ скрывали это два дня.

Генконсульство России в Иране, которое располагается в городе Исфахан в центре страны, было повреждено в ходе атаки на находящуюся рядом администрацию губернатора одноименной провинции, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она потребовала «от всех сторон» соблюдать неприкосновенность дипмиссий, а также «отказа от посягательств на безопасность, жизнь и здоровье их персонала», не уточнив, кто именно, по данным МИДа, наносил удар. Комментарий Захаровой был опубликован на сайте ведомства вечером во вторник, хотя сама атака, по ее словам, имела место в воскресенье.

«В служебном здании и жилых квартирах выбиты стекла, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. К счастью, обошлось без жертв и серьезных травм. Считаем нападения на дипломатические и консульские представительства вопиющим нарушением базовых документов международного права, как Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года и Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года», — заявила Захарова.

«В служебном здании и жилых квартирах выбиты стекла, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной», — отметила Захарова.

Фото: МИД России

До этого Россию неоднократно обвиняли в атаках на диппредставительства иностранных государств в Украине. В середине февраля об этом сообщал президент Азербайджана Ильхам Алиев; по его словам, РФ целенаправленно ударила по посольству страны в Киеве.

Он также напомнил, что ВС России трижды атаковали объекты азербайджанской дипмиссии в Украине, после чего Баку передал Москве координаты всех своих посольств, культурных центров и т. д. «Несмотря на это, произошли еще две атаки. Поэтому это была осознанная атака на дипломатическое представительство Азербайджана», — заявлял президент. В МИД РФ слова Алиева назвали «не соответствующими действительности».

В декабре 2024 года в результате ракетной атаки РФ на Киев пострадало здание, в котором располагались посольства сразу шести стран: Португалии, Албании, Аргентины, Черногории, Северной Македонии и Палестины. Власти Португалии вызывали российского временного поверенного для вручения официального протеста, назвав атаку «абсолютно неприемлемой».

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