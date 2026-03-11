ГАИ предупредила белорусов о новой волне «писем счастья» 5 11.03.2026, 9:58

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Фото: onliner

В течение ближайших четырех дней.

Госавтоинспекция (ГАИ) объявила новую республиканскую профилактическую акцию, в рамках которой будут особо пристально следить за одним популярным нарушением со стороны водителей. Риск получить штраф от 90 до 360 рублей (в том числе, посредством так называемых «писем счастья») особенно велик в течение ближайших четырех дней.

У профилактической акции ГАИ, которая стартовала в среду, 11 марта, и продлится до субботы, 14 марта, говорящее название: «Отключи телефон - включи безопасность!». Как становится ясно из названия, инспекторы намерены следить за тем, чтобы водители не пользовались мобильными гаджетами во время движения, в том числе - по дорожным камерам и в скрытых патрулях.

По словам заместителя начальника управления ДПС и профилактики ГУ ГАИ МВД Кирилла Костюка, именно отвлечение водителя от управления транспортным средством на телефон часто становится причиной серьезных аварий с тяжкими последствиями.

«С целью исключения отвлекающих и снижающих внимание факторов наряды ДПС усилят контроль за соблюдением водителями правил пользования радио- и телефонной связью во время движения, в том числе с использованием возможностей республиканской системы мониторинга общественной безопасности и негласного контроля», - раскрыли свои планы на ближайшие 4 дня в ГАИ.

В ведомстве напомнили, что, согласно действующим в Беларуси Правилам дорожного движения, водителю во время движения запрещается использовать любые аппараты радио- и телефонной связи, как и другими не предусмотренными конструкцией транспортного средства устройствами (к примеру, планшетами и навигаторами, если они не встроены изначально в ваше авто), если для этого их придется держать в руке или как-то иначе «воздействовать» на них рукой.

За подобное нарушение можно поплатиться штрафом:

до 2 базовых величин (то есть 90 рублей на сегодня) - за первое нарушение,

до 8 базовых величин (360 рублей) - при повторном нарушении в течение года.

Кстати, некоторые дорожные камеры фотофиксации уже начали «ловить» и это нарушение, на ряду с превышением скорости и отсутствием техосмотра. Некоторым белорусам за использование телефона за рулем уже приходили «СМС счастья» от МВД - с предупреждением за первое нарушение.

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