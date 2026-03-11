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Toyota представила самый компактный Land Cruiser

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  • 11.03.2026, 14:58
  • 6,184
Toyota представила самый компактный Land Cruiser
Фото: Toyota

Цена — $25 тысяч.

Компания Toyota готовит к выпуску новую модель внедорожника — Toyota Land Cruiser FJ, которая станет самым компактным представителем семейства Land Cruiser. По предварительным данным, стоимость автомобиля может начинаться примерно от $25,000, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Модель впервые показали публике на выставке Японии в 2025 году. Это самый компактный четырехдверный Land Cruiser — его длина составляет около 4,6 метров. Предзаказы уже открыты в Японии, а производство началось на заводе в Таиланд.

В отличие от более крупных моделей, новый внедорожник построен на платформе IMV, которая также используется в пикапе Toyota Hilux и внедорожнике Toyota Fortuner. Архитектура считается проверенной — она применяется в автомобилях компании уже более 20 лет.

Фото: Toyota

Land Cruiser FJ получит сравнительно простую техническую начинку. В базовой версии используется бензиновый двигатель объемом 2,7 литра, ранее устанавливавшийся на Toyota Tacoma. В паре с ним работает шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Внедорожник оснащен блокировками центрального и заднего дифференциалов, а также системой помощи при спуске.

Ожидается, что компактный Land Cruiser станет одним из самых доступных внедорожников в линейке бренда.

Фото: Toyota
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