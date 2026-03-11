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Самолет «Судного дня» низко кружил над США

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  • 11.03.2026, 15:58
  • 7,186
Самолет «Судного дня» низко кружил над США

Появилось видео.

На фоне эскалации конфликта между США и Ираном в небе Калифорнии заметили 45-метровый Boeing E-6B Mercury, известный как самолет «Судного дня».

Об этом сообщает Fox26.News.

Самолет около двух часов выполнял тренировочные мероприятия, в частности имитировал приземление в международном аэропорту Фресно-Йосемити.

Представители аэропорта подтвердили, что самолет совершал полеты в районе аэропорта. Однако те, кто опубликовал фотографии самолета, который низко летел над одним из небольших городков в Калифорнии, назвали его присутствие в воздушном пространстве Соединенных Штатов «тревожным».

Boeing E-6B Mercury - это самолет-ретранслятор и стратегический воздушный командный пункт. Он обеспечивает живучесть и долговечность воздушного управления, контроля и связи между национальным командованием и стратегическими и нестратегическими силами США.

Самолет может передавать сообщения на подводные лодки с ядерным оружием под поверхностью океана, используя очень низкочастотную систему связи с двойными проволочными антеннами.

Самолет может находиться в воздухе до 7 дней благодаря возможности дозаправки прямо в полете. Именно поэтому он может действовать как мобильный штаб в случае полного уничтожения наземной инфраструктуры.

История Boeing E-6B

E-6В создан на базе коммерческого Boeing 707. В общем, он соединяет высших должностных лиц страны и ядерный арсенал Америки, позволяя президенту Соединенных Штатов и министру обороны связываться с бомбардировщиками и ракетными шахтами.

Первый полет самолет совершил в октябре 1998 года. Он способен перевозить до 22 членов экипажа. Сообщается, что его развертывание длится три недели.

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