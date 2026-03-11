Самолет «Судного дня» низко кружил над США

Самолет «Судного дня» низко кружил над США2
- 11.03.2026, 15:58
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Появилось видео.
На фоне эскалации конфликта между США и Ираном в небе Калифорнии заметили 45-метровый Boeing E-6B Mercury, известный как самолет «Судного дня».
Об этом сообщает Fox26.News.
Самолет около двух часов выполнял тренировочные мероприятия, в частности имитировал приземление в международном аэропорту Фресно-Йосемити.
Представители аэропорта подтвердили, что самолет совершал полеты в районе аэропорта. Однако те, кто опубликовал фотографии самолета, который низко летел над одним из небольших городков в Калифорнии, назвали его присутствие в воздушном пространстве Соединенных Штатов «тревожным».
Did you see it? A Boeing E-6B Mercury, often referred to as a 'Doomsday Plane,' was seen circling yesterday, making mock landings at the Fresno Yosemite International Airport, according to observers.https://t.co/UJgJueqGJc pic.twitter.com/HjiqnmHNHw— FOX26 News (@KMPHFOX26) March 9, 2026
Boeing E-6B Mercury - это самолет-ретранслятор и стратегический воздушный командный пункт. Он обеспечивает живучесть и долговечность воздушного управления, контроля и связи между национальным командованием и стратегическими и нестратегическими силами США.
Самолет может передавать сообщения на подводные лодки с ядерным оружием под поверхностью океана, используя очень низкочастотную систему связи с двойными проволочными антеннами.
Самолет может находиться в воздухе до 7 дней благодаря возможности дозаправки прямо в полете. Именно поэтому он может действовать как мобильный штаб в случае полного уничтожения наземной инфраструктуры.
История Boeing E-6B
E-6В создан на базе коммерческого Boeing 707. В общем, он соединяет высших должностных лиц страны и ядерный арсенал Америки, позволяя президенту Соединенных Штатов и министру обороны связываться с бомбардировщиками и ракетными шахтами.
Первый полет самолет совершил в октябре 1998 года. Он способен перевозить до 22 членов экипажа. Сообщается, что его развертывание длится три недели.