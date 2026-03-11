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Audi раскрыла главный фактор при выборе авто

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  • 11.03.2026, 17:59
  • 2,808
Audi раскрыла главный фактор при выборе авто

Новая дизайнерская философия компании получила название «Радикально новое».

Немецкий автопроизводитель Audi планирует радикально обновить дизайн своих моделей, рассчитывая вернуть интерес покупателей на фоне падения продаж. Компания представила концепт-кар Audi Concept C, который должен задать новое направление для будущих автомобилей бренда, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

По словам члена правления Audi Марко Шуберта, именно внешний вид машины остается главным фактором выбора для клиентов. «Для нас дизайн по-прежнему является основной причиной, по которой покупатели выбирают наши автомобили», — отметил он.

Новая дизайнерская философия получила название «Радикально новое». Она предполагает более простые и четкие линии кузова, которые должны выделять автомобили Audi на фоне конкурентов. В компании надеются повторить эффект, который в свое время произвел культовый спорткар Audi TT, существенно укрепивший имидж бренда.

Помимо внешности, Audi намерена улучшить качество интерьеров и вернуть часть физических кнопок, от которых многие автопроизводители постепенно отказываются. Это отличает подход компании от стратегии конкурентов, таких как BMW, активно переходящих на полностью цифровые панели.

Серийная версия Concept C может появиться в конце 2027 или начале 2028 года. По словам главного дизайнера Массимо Фраскелла, серийный автомобиль сохранит около 87% дизайна концепта.

Ожидается, что новая модель станет своего рода «витриной технологий» и задаст стиль для будущих автомобилей Audi, включая следующие поколения кроссоверов Q-серии.

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