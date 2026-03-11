Audi раскрыла главный фактор при выборе авто

Audi раскрыла главный фактор при выборе авто4
- 11.03.2026, 17:59
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Новая дизайнерская философия компании получила название «Радикально новое».
Немецкий автопроизводитель Audi планирует радикально обновить дизайн своих моделей, рассчитывая вернуть интерес покупателей на фоне падения продаж. Компания представила концепт-кар Audi Concept C, который должен задать новое направление для будущих автомобилей бренда, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).
По словам члена правления Audi Марко Шуберта, именно внешний вид машины остается главным фактором выбора для клиентов. «Для нас дизайн по-прежнему является основной причиной, по которой покупатели выбирают наши автомобили», — отметил он.
Новая дизайнерская философия получила название «Радикально новое». Она предполагает более простые и четкие линии кузова, которые должны выделять автомобили Audi на фоне конкурентов. В компании надеются повторить эффект, который в свое время произвел культовый спорткар Audi TT, существенно укрепивший имидж бренда.
Помимо внешности, Audi намерена улучшить качество интерьеров и вернуть часть физических кнопок, от которых многие автопроизводители постепенно отказываются. Это отличает подход компании от стратегии конкурентов, таких как BMW, активно переходящих на полностью цифровые панели.
Серийная версия Concept C может появиться в конце 2027 или начале 2028 года. По словам главного дизайнера Массимо Фраскелла, серийный автомобиль сохранит около 87% дизайна концепта.
Ожидается, что новая модель станет своего рода «витриной технологий» и задаст стиль для будущих автомобилей Audi, включая следующие поколения кроссоверов Q-серии.