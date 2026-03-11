Сегодня пройдут четыре матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня пройдут четыре матча 1/8 финала Лиги чемпионов1
- 11.03.2026, 19:40
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«Реал» примет «Манчестер Сити», «ПСЖ» – «Челси».
Сегодня, 11 марта, состоятся четыре первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026.
Charter97.org предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги чемпионов 11 марта (время – минское):
20:45. «Байер» – «Арсенал»;
23:00. «ПСЖ» – «Челси»;
23:00. «Реал» Мадрид – «Манчестер Сити»;
23:00. «Будё-Глимт» – «Спортинг».
Ответные матчи состоятся во вторник, 17 марта.
Напомним, вчера, 10 марта, также состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Встречи завершились следующим образом:
«Галатасарай» (Турция) — «Ливерпуль» (Англия) — 1:0
«Аталанта» (Италия) — «Бавария» (Германия) — 1:6
«Атлетико» Мадрид (Испания) — «Тоттенхэм» (Англия) — 5:2
«Ньюкасл» (Англия) — «Барселона» (Испания) — 1:1
Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является «ПСЖ». В прошлогоднем финале парижане обыграли «Интер».