В Минске мужчина умер от смертельной дозы алкоголя

В Минске мужчина умер от смертельной дозы алкоголя16
- 11.03.2026, 20:40
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Сколько промилле было в его крови.
В Минске от острого отравления этиловым спиртом умер 58-летний мужчина, рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.
В одной из квартир столицы был найден мужчина 1967 года рождения без признаков жизни. На место происшествия прибыли экстренные службы — медики после осмотра констатировали смерть.
Тело обнаружила соседка. По ее словам, мужчина жил один и злоупотреблял алкоголем.
Для установления точной причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам специалисты пришли к выводу, что мужчина умер от острого отравления этиловым спиртом. В его крови обнаружили алкоголь в концентрации 4,4 промилле.
Эксперты отмечают, что острое алкогольное отравление является предотвратимой причиной смерти. Концентрация алкоголя в крови выше 3−3,5 промилле уже представляет серьезную угрозу для жизни: в таком состоянии может происходить угнетение дыхательного центра, что приводит к остановке дыхания и сердца.