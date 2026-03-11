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В Минске мужчина умер от смертельной дозы алкоголя

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  • 11.03.2026, 20:40
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В Минске мужчина умер от смертельной дозы алкоголя

Сколько промилле было в его крови.

В Минске от острого отравления этиловым спиртом умер 58-летний мужчина, рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

В одной из квартир столицы был найден мужчина 1967 года рождения без признаков жизни. На место происшествия прибыли экстренные службы — медики после осмотра констатировали смерть.

Тело обнаружила соседка. По ее словам, мужчина жил один и злоупотреблял алкоголем.

Для установления точной причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам специалисты пришли к выводу, что мужчина умер от острого отравления этиловым спиртом. В его крови обнаружили алкоголь в концентрации 4,4 промилле.

Эксперты отмечают, что острое алкогольное отравление является предотвратимой причиной смерти. Концентрация алкоголя в крови выше 3−3,5 промилле уже представляет серьезную угрозу для жизни: в таком состоянии может происходить угнетение дыхательного центра, что приводит к остановке дыхания и сердца.

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