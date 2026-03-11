Пролив Дарданеллы закрыли

Пролив Дарданеллы закрыли2
- 11.03.2026, 20:54
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На мель сел сухогруз с зерном.
Пролив Дарданеллы закрыт на время спасательной операции по снятию с мели сухогруза под флагом Панамы Nota App, который следует из России в Египет и перевозит 51,3 тыс. тонн зерна.
В ведомстве рассказали, что движение в проливе было остановлено в обоих направлениях для обеспечения безопасности спасательной операции.
Все корабли, которые должны были следовать через пролив, были проинформированы о проведении работ.
До этого сообщалось, что сухогруз Nota App, следовавший под флагом Панамы, сел на мель в проливе Дарданеллы. для спасения корабля в район инцидента направили буксир и катер с водолазами. Спасательная операция начнется после осмотра сухогруза под водой, уточнили в ведомстве.