В Швеции провели самый глубокий марафон в истории

В Швеции провели самый глубокий марафон в истории1
- 11.03.2026, 22:04
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Спортсмены установили мировой рекорд.
В Швеции группа спортсменов установила мировой рекорд, проведя самый глубокий марафон в истории, пишет UPI.
В марафоне приняли участие 55 бегунов из 18 стран. Трасса располагалась на глубине 1118 метров в городе Гарпенберг. Участникам пришлось бежать в сложных условиях — в жаркой, влажной и пыльной подземной среде. Из-за полной темноты спортсмены использовали налобные фонари.
Маршрут марафона состоял из 11 кругов. Помимо установления рекорда, мероприятие имело благотворительную цель — организаторам удалось собрать около $1 млн.
«Жарко, влажно и немного пыльно, но в целом все нормально», — рассказал один из участников забега.
Организаторами события выступили компании BecomingX, ICMM и Boliden. Предыдущий рекорд самого глубокого марафона принадлежал забегу в шахте Crystal Mine в Германии, где дистанция проходила на глубине около 500 метров.