Соболенко установила новое достижение в Индиан-Уэллсе 5 11.03.2026, 22:21

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Арина Соболенко

Белоруска обошла Серену Уильямс.

Первая ракетка мира Арина Соболенко добилась нового достижения, обойдя легендарную американку Серену Уильямс по количеству выходов в четвертьфиналы на турнирах категории WTA-1000.

Как сообщает Opta Ace, после победы над Наоми Осакой в четвертом круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе (6:2, 6:4) белорусская теннисистка довела число своих четвертьфиналов на соревнованиях этой престижной серии до 31. На счету Серены Уильямс осталось 30 таких выходов.

Таким образом, Соболенко поднялась на шестое место в истории, уступая только чешке Петре Квитовой, у которой 36 четвертьфиналов.

За выход в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе Соболенко поспорит с канадской теннисисткой Викторией Мбоко.

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