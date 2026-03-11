закрыть
16 июня 2026, вторник, 22:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Соболенко установила новое достижение в Индиан-Уэллсе

5
  • 11.03.2026, 22:21
  • 3,984
Соболенко установила новое достижение в Индиан-Уэллсе
Арина Соболенко

Белоруска обошла Серену Уильямс.

Первая ракетка мира Арина Соболенко добилась нового достижения, обойдя легендарную американку Серену Уильямс по количеству выходов в четвертьфиналы на турнирах категории WTA-1000.

Как сообщает Opta Ace, после победы над Наоми Осакой в четвертом круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе (6:2, 6:4) белорусская теннисистка довела число своих четвертьфиналов на соревнованиях этой престижной серии до 31. На счету Серены Уильямс осталось 30 таких выходов.

Таким образом, Соболенко поднялась на шестое место в истории, уступая только чешке Петре Квитовой, у которой 36 четвертьфиналов.

За выход в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе Соболенко поспорит с канадской теннисисткой Викторией Мбоко.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Главный вопрос россиян
Главный вопрос россиян Алексей Копытько
В Украине создана гениальная система
В Украине создана гениальная система Николай Статкевич
Трамп получил сделку
Трамп получил сделку Леонид Невзлин
Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер