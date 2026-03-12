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Сколько белорусских студентов используют ИИ в своих работах

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  • 12.03.2026, 0:59
  • 6,374
Сколько белорусских студентов используют ИИ в своих работах

Цифра шокирует.

Преподаватели двух белорусских вузов провели исследовательскую работу, чтобы выяснить, сколько студентов используют в своих работах ИИ, пишет БелТА.

Изучить вопрос решили в БГУ и Гродненском университете имени Янки Купалы.

Результаты поражают.

Исследование провели на журфаке БГУ: выборка составила 200 человек. Из них 180 – это студенты журфака, а 70 – Гродненского университета.

Выводы такие:

«На первом курсе 100% студентов используют ИИ», – отметил доцент кафедры периодической печати и веб-журналистики факультета журналистики БГУ Александр Градюшко.

Второкурсники и студенты последних курсов в 98% случае выполняют задания и пишут работы с помощью нейросети.

При этом цели использования ИИ очень разные: поиск информации, выполнение учебных заданий, проверка грамматики, создание визуальных элементов и видео, перевод текста, презентация.

Но ИИ используют не только в учебных или рабочих вопросах, еще и в личных. Также около 60% опрошенных используют несколько инструментов сразу. Вероятно, это связано с недоверием к нейронке.

«В частности, 78% участников исследования отметили, что встречали недостоверную информацию, а 98% постоянно сталкивалась с ошибками, поэтому молодежь воспринимает ИИ не как безошибочный источник», – заявил Градюшко.

Он подчеркнул, что студенты чувствуют, что этот источник нужно проверять, чтобы избежать нелепых опечаток и неуместных выводов.

Замечают учащиеся и шаблонность суждений, а также потерю авторского стиля у тех журналистов, которые используют ИИ.

Доцент добавил: один из студентов сравнил ИИ с микроволновкой. Вроде удобно, но повара не заменит.

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