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«Хезболла» массированно ударила по Израилю

  • 12.03.2026, 1:12
  • 6,588
«Хезболла» массированно ударила по Израилю

Боевики применили около 100 ракет.

Боевики «Хезболлы» нанесли по Израилю массированный удар. Всего они применили около 100 ракет.

Об этом сказано в заявлении ЦАХАЛа, сообщает The Times of Israel.

Согласно оценкам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), около 100 ракет боевики запустили из нескольких районов Ливана. После атаки сирены прозвучали в Хайфе, а также по всей Галилее и на Голанских высотах.

Это была самая крупная атака «Хезболлы» на Израиль с тех пор, как боевые действия усилились в начале марта.

По состоянию на сейчас известно, что из-за обстрела пострадали 35-летняя женщина и мужчина в возрасте около 50 лет. Они были ранены обломками после одного из попаданий. Пострадавших госпитализировали.

Еще у четверых человек была острая реакция на стресс, им помощь оказали на месте.

Израильские Военно воздушные силы в ответ ударили по ракетным установкам «Хезболлы». Атаки были направлены на предотвращение дальнейших обстрелов Израиля.

В частности, было известно, что израильские ВВС начали масштабную волну ударов по южному пригороду Бейрута Дахие, который считается оплотом «Хезболлы».

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