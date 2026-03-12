«Хезболла» массированно ударила по Израилю
- 12.03.2026, 1:12
- 6,588
Боевики применили около 100 ракет.
Боевики «Хезболлы» нанесли по Израилю массированный удар. Всего они применили около 100 ракет.
Об этом сказано в заявлении ЦАХАЛа, сообщает The Times of Israel.
Согласно оценкам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), около 100 ракет боевики запустили из нескольких районов Ливана. После атаки сирены прозвучали в Хайфе, а также по всей Галилее и на Голанских высотах.
Это была самая крупная атака «Хезболлы» на Израиль с тех пор, как боевые действия усилились в начале марта.
По состоянию на сейчас известно, что из-за обстрела пострадали 35-летняя женщина и мужчина в возрасте около 50 лет. Они были ранены обломками после одного из попаданий. Пострадавших госпитализировали.
Еще у четверых человек была острая реакция на стресс, им помощь оказали на месте.
Израильские Военно воздушные силы в ответ ударили по ракетным установкам «Хезболлы». Атаки были направлены на предотвращение дальнейших обстрелов Израиля.
В частности, было известно, что израильские ВВС начали масштабную волну ударов по южному пригороду Бейрута Дахие, который считается оплотом «Хезболлы».