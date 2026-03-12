Российские угольные компании терпят огромные убытки 3 12.03.2026, 3:26

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Потери возросли почти втрое.

Российские угольные компании получили в прошлом году 408 млрд руб. убытка, подвел итоги года Росстат. За год в стране добыли 429 млн т угля – таким образом, каждая тонна принесла, в среднем почти тысячу рублей убытка (951 руб.).

В плюсе оказалась лишь одна из трех угольных компаний (33,9%), год назад таких было 46,7%. За год они заработали 76,9 млрд руб. прибыли, это почти вдвое меньше, чем в 2024 г. (51,5%). Потери убыточных компаний возросли почти втрое до 484,9 миллиардов. Это худший результат среди всех отраслей, как и доля убыточных компаний (66,1%), передает The Moscow Times.

Проблемы угольщиков стали очевидны еще в 2024 г., когда добыча угля стала одной из двух отраслей, в которых убыточных компаний больше, чем прибыльных. В прошлом году к санкциям и низким ценам добавился крепкий рубль. Почти половина добываемого в России угля экспортируется, и возросший более, чем на 20% курс рубля добил угольщиков.

Правительству несколько раз пришлось принимать меры поддержки отрасли, ситуацию в которой гендиректор «Русского угля» Владимир Коротин называл «острейшим кризисом со времен 1990-х годов». Компании, оказавшиеся в самом тяжелом положении, получали отсрочку по уплате налогов, компенсацию части тарифов на перевозку по железной дороге, а также помощь в реструктуризации кредитов.

По данным Центробанка, в IV квартале банки выдали угольно-металлургическим компаниям 0,7 трлн руб. кредитов, больше – только промышленным. В отраслевой структуре корпоративного кредитного портфеля банков «металлы и уголь» (здесь учитываются компании, занимающиеся преимущественно добычей сырья) занимали четвертое место – 10,3 трлн руб. на конец 2025 г.

Эти кредиты быстро портятся. Ухудшение финансового положения угольных компаний заставляет банки формировать дополнительные резервы, отмечает ЦБ. За год доля плохих и безнадежных кредитов (IV и V категорий качества) в категории «металлы и уголь» выросла с 2,8% до 7,6% (хуже только в транспорте; столько же в факторинге). При этом проблемных кредитов угольщикам и металлургам было еще больше: 1,3 трлн руб., это треть всех проблемных долгов банков (1,4% портфеля).

Банки активно реструктурируют эти кредиты: по данным ЦБ, за год они выросли с 1,5 до 2,1 трлн руб. – 2,2% всего корпоративного кредитного портфеля банковской системы. Совсем плохие долги приходится убирать с балансов. Снижение в IV квартале кредитов IV–V категорий на 0,2 трлн руб. регулятор объясняет тем, что банки «с дисконтом реализовали часть проблемных активов, в основном угольных компаний».

Президент ВТБ Андрей Костин прошлым летом призывал к реформе отрасли: «Давайте честно скажем, а зачем нам столько угля производить? <…> Все, что шахтовый метод, он неэффективен». Таким методом в России добывается 22% угля, по данным ЦДУ ТЭК. В прошлом году добыча угля при росте экспорта на 4% сократилась на 1,7%.

Страдают и регионы, в которых важную роль играет добыча угля. Кемеровская область, на которую приходится почти половина добычи, стала одним из восьми регионов, которые в прошлом году снизили расходы и единственным, где сокращение превысило 10% (14,2%). Дефицит ее бюджета составляет 27% доходов (без учета трансфертов) – по этому показателю регион занимает третье место с конца. Хуже ситуация только в Вологодской и Архангельской областях.

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