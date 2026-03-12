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В Беларуси появится подземный фудкорт

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  • 12.03.2026, 4:58
  • 5,272
В Беларуси появится подземный фудкорт

Где именно.

Популярный формат фудкортов продолжает набирать популярность в столице. Похоже, скоро еще одно такое место появится и под землей.

В одном из столичных подземных переходов готовят новое пространство для общепита, сообщила в Threads компания РИК «Капитал».

Речь идет о подземном переходе у станции метро «Каменная Горка». Там уже начался ремонт: старые торговые павильоны убирают, а на их месте готовят площадку под подземный фудкорт.

Напомним, что раньше в этом переходе работал небольшой торговый центр. Теперь же пространство решили полностью переосмыслить и превратить в зону, где можно будет посидеть и перекусить.

Когда именно откроется фудкорт, пока не уточняется.

Что думают люди

В основном пользователи Threads отнеслись к идее скептически.

По мнению некоторых, заведений с едой рядом и так хватает, а вот других развлечений в районе дефицит. Например, люди вспомнили, что поблизости нет ни одного современного кинотеатра.

Другие отмечали, что в переходе и без того уже много точек с едой, поэтому появление фудкорта может оказаться перебором.

Нашлись и те, кто предположил: возможно, туда просто перенесут существующие кафе и павильоны, которые уже работают в переходе.

Однако в компании РИК «Капитал» эту версию опровергли. В будущем на площадях фудкорта откроются совершенно новые заведения.

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