В Беларуси появится подземный фудкорт

В Беларуси появится подземный фудкорт2
- 12.03.2026, 4:58
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Где именно.
Популярный формат фудкортов продолжает набирать популярность в столице. Похоже, скоро еще одно такое место появится и под землей.
В одном из столичных подземных переходов готовят новое пространство для общепита, сообщила в Threads компания РИК «Капитал».
Речь идет о подземном переходе у станции метро «Каменная Горка». Там уже начался ремонт: старые торговые павильоны убирают, а на их месте готовят площадку под подземный фудкорт.
Напомним, что раньше в этом переходе работал небольшой торговый центр. Теперь же пространство решили полностью переосмыслить и превратить в зону, где можно будет посидеть и перекусить.
Когда именно откроется фудкорт, пока не уточняется.
Что думают люди
В основном пользователи Threads отнеслись к идее скептически.
По мнению некоторых, заведений с едой рядом и так хватает, а вот других развлечений в районе дефицит. Например, люди вспомнили, что поблизости нет ни одного современного кинотеатра.
Другие отмечали, что в переходе и без того уже много точек с едой, поэтому появление фудкорта может оказаться перебором.
Нашлись и те, кто предположил: возможно, туда просто перенесут существующие кафе и павильоны, которые уже работают в переходе.
Однако в компании РИК «Капитал» эту версию опровергли. В будущем на площадях фудкорта откроются совершенно новые заведения.