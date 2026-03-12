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Трамп пригрозил прекратить торговлю с Испанией

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  • 12.03.2026, 5:07
  • 5,470
Трамп пригрозил прекратить торговлю с Испанией

Президент США в очередной раз обрушился на Мадрид.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал власти Испании за отказ от сотрудничества и поддержки НАТО. Он добавил, что Мадрид «очень плохо себя ведет», и пригрозил прекратить торговлю со страной.

«Не знаю, чем занимается Испания. Они очень плохо действуют в НАТО. Их защищают, а они не хотят вносить свой справедливый взнос (в коллективную оборону альянса,— прим.). И они так действовали многие годы»,— сказал Дональд Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале). По его словам, Испания — единственная страна, которая не увеличила свои оборонные расходы до 5% ВВП.

Премьер-министр Педро Санчес ранее осудил военную операцию США и Израиля против Ирана. Он также отказался предоставлять свои базы для американских военнослужащих. МИД Израиля в ответ заявил, что правительство Испании «стоит на стороне всех тиранов мира».

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