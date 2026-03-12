Сколько продлится интенсивная фаза конфликта на Ближнем Востоке 12.03.2026, 6:34

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Прогноз S&P Global.

Интенсивная фаза конфликта на Ближнем Востоке продлится до четырех недель, эскалация не критична для банковских систем региона. Об этом заявило международное рейтинговое агентство S&P Global.

«Наш базовый прогноз по-прежнему предполагает, что военное противостояние будет относительно кратковременным, а его наиболее интенсивная фаза продлится около двух-четырех недель... Мы не исключаем сценарий умеренного оттока внешнего капитала, который, по нашему мнению, большинство банковских систем смогут выдержать», — говорится в прогнозе.

Агентство считает, что банковские системы Бахрейна и Катара имеют самую большую чистую внешнюю задолженность в странах Персидского залива и могут потребовать некоторой внешней или государственной поддержки в случае значительного оттока капитала. Банковские секторы других стран региона являются более устойчивыми к крупному оттоку средств при условии краткосрочности конфликта, добавили там.

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