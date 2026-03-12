Удар по штабам: ВСУ поразили ключевые объекты РФ в Донецкой области 2 12.03.2026, 8:25

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Атака затронула важные элементы системы управления противника.

Украинские военные нанесли удар по нескольким объектам российских оккупационных сил в Донецкой области. Атака произошла в районе города Селидово, расположенного недалеко от Покровска, и затронула важные элементы системы управления противника.

Об этом сообщает пресс-служба 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ.

Где произошел удар

По информации военных, попадание зафиксировано в городе Селидово Покровского района Донецкой области. Населенный пункт находится более чем в 20 километрах от линии фронта и примерно в 15 километрах к юго-востоку от Покровска.

К операции были привлечены подразделения 7-го корпуса ДШВ и бойцы 412-я бригада Nemesis Сил беспилотных систем. По результатам удара подтверждено поражение трех важных объектов российских войск.

Какие объекты были поражены

По данным украинских военных, среди пораженных целей оказался пункт временного размещения подразделения беспилотников.

Предварительно установлено, что он действовал в интересах 76-я десантно-штурмовой дивизия армии РФ.

В здании также находились российские военные, которые использовали его как укрытие.

Также под удар попал пункт управления отряда «Зевс» 8-го отдельного батальона беспилотных систем 2-й общевойсковой армии РФ, где находились российские военные.

Удар по командному пункту батальона

Кроме того, поражены пункт временной дислокации и командный пункт 1-го мотострелкового батальона 30-я отдельной мотострелковая бригада.

По имеющейся информации, солдаты и офицеры командования батальона размещались на территории местного гостиничного комплекса.

В настоящее время информация о потерях противника уточняется.

«Уничтожение этих объектов существенно ослабляет координацию вражеских подразделений беспилотных систем и управления войсками противника в Покровской агломерации», – подчеркнули военные.

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