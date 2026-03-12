Переговорщик Путина прибыл в США 19 12.03.2026, 8:31

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Кирилл Дмитриев

Для обсуждения смягчения американских санкций.

Спецпредставитель Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в США для переговоров с американской администрацией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники (перевод — The Moscow Times.

Визит Дмитриева состоялся после недавних заявлений американских властей о готовности ослабить санкции против российской нефти в условиях резкого роста мировых цен на энергоносители. 7 марта глава Минфина США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон рассматривает такую возможность, чтобы сгладить напряженность на рынке, вызванную военным конфликтом на Ближнем Востоке. Позже Дмитриев подтвердил в соцсети X, что обсуждает с США этот вопрос, подчеркнув, что западные санкции «наносят ущерб мировой экономике».

По данным Reuters, администрация Дональда Трампа прорабатывает несколько сценариев — от широкого послабления до адресных мер, которые позволили бы некоторым странам покупать российскую нефть без риска попасть под американские ограничения. Источники агентства связывают эти планы с необходимостью сдержать скачок цен, спровоцированный перебоями поставок через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых морских перевозок нефти. На прошлой неделе котировки Brent приближались к $112, но после заявлений Трампа о возможном скором завершении войны с Ираном снизились до $90.

В начале марта США уже сделали первый шаг, временно разрешив Индии закупать российскую нефть, находившуюся на танкерах в море. Бессент тогда заверил, что эта мера не принесет Москве значительной выгоды, так как речь идет о сырье, уже покинувшем российские порты. Он также не исключил дальнейшего смягчения, которое позволит России продать «сотни миллионов баррелей», скопившихся на танкерах.

Это решение вызвало резкую критику со стороны демократов в Конгрессе. Конгрессмен Сэм Ликкардо и сенатор Рубен Гальего направили письмо главе Минфина, назвав исключение для Индии «опасным, контрпродуктивным и неоправданным». По их мнению, временное ослабление санкций может дать Москве дополнительные доходы в тот момент, когда Россия помогает Ирану выявлять американские цели на Ближнем Востоке. «Исключения сигнализируют, что США будут вознаграждать атаки на своих военных», — говорится в обращении законодателей.

Пресс-секретарь Белого дома Тейлор Роджерс заявила, что план поддержания стабильности на энергетических рынках был разработан задолго до начала военной операции США и Израиля против Ирана, и администрация продолжит рассматривать «все заслуживающие доверия варианты».

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